Не той уже Брюссель - Кулеба про євроінтеграцію

Євросоюз переживає непрості часи і Брюссель уже не той, що раніше. Виходячи з обставин, що змінилися, Україна повинна реально зважувати свої можливості на вступ до ЄС. Про це в четвер, 30 вересня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Кореспондент.

"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам, як їм давно пообіцяли членство в ЄС, а зараз виникають питання. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами, тобто вірити в краще, зрештою ми отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз. Тому йде переговорний процес" , - сказав Кулеба.

Він зазначив, що на даному етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а "конкретні, приземлені економічні результати".