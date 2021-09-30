Моніці Беллуччі - 57: найяскравіші фото секс-символу 90-х
Італійська актриса і модель Моніка Беллуччі 30 вересня відзначає своє 57-річчя, повідомляє УНИАН.
Популярність в кіно Беллуччі принесли такі фільми як "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "По Чумацькому Шляху". Також Моніка - зірка таких неоднозначних (через численні сцени насильства) фільмів, як "Доберман" і "Незворотність".
Крім ролей в кіно, Беллуччі ще прославилася і оголеними знімками на обкладинках різних глянцевих видань - Max, GQ, Esquire. Крім того, вона співпрацювала з багатьма відомими брендами - D&G, Cartier, Intimissimi, Oriflame.
Що стосується особистого життя, то з 1990 по 1994 Рік Беллуччі була одружена з фотографом Клаудіо Карлосом Бассо. На зйомках фільму "Квартира" вона зустріла актора Венсана Касселя. Вони одружилися в 1999 році. У пари є дві дочки - Діва і Леоні. У серпні 2013 року Белуччі і Кассель оголосили про розлучення.