Моніці Беллуччі - 57: найяскравіші фото секс-символу 90-х

Італійська актриса і модель Моніка Беллуччі 30 вересня відзначає своє 57-річчя, повідомляє УНИАН.

Популярність в кіно Беллуччі принесли такі фільми як "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "По Чумацькому Шляху". Також Моніка - зірка таких неоднозначних (через численні сцени насильства) фільмів, як "Доберман" і "Незворотність".

Крім ролей в кіно, Беллуччі ще прославилася і оголеними знімками на обкладинках різних глянцевих видань - Max, GQ, Esquire. Крім того, вона співпрацювала з багатьма відомими брендами - D&G, Cartier, Intimissimi, Oriflame.

Що стосується особистого життя, то з 1990 по 1994 Рік Беллуччі була одружена з фотографом Клаудіо Карлосом Бассо. На зйомках фільму "Квартира" вона зустріла актора Венсана Касселя. Вони одружилися в 1999 році. У пари є дві дочки - Діва і Леоні. У серпні 2013 року Белуччі і Кассель оголосили про розлучення.

Моніці Беллуччі - 57 / instagram.com/monicabellucciofficiel

Моніці Беллуччі - 57 / instagram.com/monicabellucciofficiel

фото instagram.com/monicabellucciofficiel

фото instagram.com/monicabellucciofficiel