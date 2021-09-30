Полиці в інтер'єрі: цікаві ідеї для будь-якого приміщення

Полиці з книгами та декором стали невід'ємною частиною будь-якого інтер'єру. Давайте поглянемо на цікаві ідеї, які допоможуть додати вашому помешканню неповторності, повідомляє 24 Канал.

Настінні полиці – це не лише зручне місце для зберігання книг та декору. Зараз це важливий елемент інтер'єру, який може сприяти створенню особливої атмосфери.

Класичні полиці

Класика завжди у моді та підійде для будь-якого стилю. Відкриті полиці з масивного дерева стануть справжньою окрасою стіни. Підберіть творчий декор – і атмосфера натхнення вам гарантована.

Дерево та інші фігури

Бувають випадки, коли креатив неможливо стримувати у собі. Полиці – чудовий спосіб дати йому волю. В мережі є багато прикладів, які форми можна надати полицям – один з них ідеально підійде до вашого помешкання.

Підвісні полиці

Екстравагантний варіант, який може стати "родзинкою" інтер'єру. Він є чудовим рішенням у випадках, коли враження важливіше за функціональність.