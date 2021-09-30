Зарплати в Україні: в яких регіонах платять найбільше

У січні-серпні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 705 гривень. Це на 45,7% більше, ніж в цілому по країні (13 525 гривень), повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 545 гривень і в Київській області-13 760 гривень.

Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 412 Гривень), в Дніпропетровській (13 371 гривень) і в Миколаївській (13 256 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 797 гривень (79,8%) і в Чернівецькій області - 10 842 гривень (80,2 % від середньої зарплати по країні).

Автор: Олександр Білоус