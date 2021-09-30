Українці масово кинулися скуповувати квитки на Maneskin

В продажі з'явилися квитки на концерт переможців Євробачення гурту "Måneskin" у Києві. За перші 15 хвилин назбиралося майже 8 тисяч бажаючих послухати музику італійців, повідомляє Обозреватель.

Український сайт consert.ua, який займаються продажем, майже одразу "ліг" через високу кількість запитів. Час від часу сервери відновлюють свою роботу.

Сайт завис під час продажу квитків. Джерело: Скриншот

Ціна найдешевшого квитка сягає 1299 гривень, але це не зупиняє фанатів року. Нагадаємо, що виступ музикантів має відбутися в столиці 7 березня 2022 року.

Черга на концерт "Måneskin". Джерело: Скриншот

Ті, кому вдалося пробитися в чергу, не зависнувши перед покупкою, зустрічаються з новими проблемами.

Проблеми з серверами перед покупкою квитків. Джерело: Скриншот