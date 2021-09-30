В Україні змінили Правила дорожнього руху

У середу, 29 вересня, уряд України схвалив проект змін до Правил дорожнього руху. Документ підготувало Мінінфраструктури, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише Telegram депутата Верховної Ради А. Гончаренко

Частина нововведень пов'язана з велосипедистами: дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Крім того, детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права і обов'язки.

Крім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, направлення повороту, місця дозволеної зупинки і стоянки, заборони руху транспортних засобів і т.д.

Які нові знаки з'являться в Правилах дорожнього руху:

1.41 "Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод"

3.44 і 3.45 "Рух указанніх транспортних засобів заборонено"

4.15 "Кінець доріжки для велосипедистів"

4.18 "Смежніе пішохідна і велосипедна доріжки"

4.21 "Рух з використанням ланцюгів проти ковзання"

4.22 "Кінець ділянки рух з використанням ланцюгів проти ковзання"

4.23 "Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів"

4.24. "Кінець дороги для спільного руху автомобілів і велосипедів"

Вводиться і нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць парковки уздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки. До існуючої вертикальної розмітки додається нова - жовто-червона.

Зміни до Правил дорожнього руху набувають чинності з моменту офіційної публікації постанови Кабміну, крім тих випадків, коли інші строки вказані в самому документі.