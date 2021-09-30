Відтінок волосся Люсі Бойтон – тренд осені 2021

Люсі Бойтон, 27-річна акторка, зірка "Богемної рапсодії", тривалий час залишалася вірною своїм білявим локонам та не вдавалася до кардинальних змін із волоссям. Нещодавно знаменитість вразила шанувальників б’юті-перевтіленням – вона пофарбувала волосся у трендовий мідний відтінок, повідомляє 24 Канал.

На своїй інстаграм-сторінці hair-стиліст Люсі Бойтон Галлі Бріскер опублікував її фото з новим кольором волосся. Деякі фани одразу не впізнали акторку, адже вона стала яскраво-рудою.

Протягом кількох років Люсі Бойтон не змінювала колір волосся, а залишалася зі своїм "блондом". Нещодавно вона вирішила змінити образ за допомогою модного фарбування. Над новим іміджем акторки працював зірковий hair-стиліст Галлі Бріскера.

Цього разу зірка обрала подовжений боб довжиною до плечей і чубчик-шторку, що також є трендом вже кілька сезонів поспіль. Модний колір, в який акторка пофарбувала волосся, та стильна зачіска володіють властивістю надавати розкішного і "дорогого" вигляду жінці.

Фото с инстаграма Халли Брискера

Мідний відтінок волосся почав ставати популярним ще на початку 2021 року. Руді пасма вже встигли продемонструвати сестри-моделі Джіджі і Белла Хадід і співачка Дуа Ліпа. Якщо ви плануєте відвідати колориста і прагнете зробити свій образ більш стильним, то зверніть увагу на вогняно-мідне фарбування волосся, яке демонструють зірки.