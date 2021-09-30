Honda відроджує культову модель 90-х

Компанія Honda планує повернути в модельну гамму седан та ліфтбек Integra. Перший буде випускатися під "материнським" брендом, а другий – під люксовим Acura.﻿, повідомляє Обозреватель.

Найближчим часом на ринках Китаю і США вийде модель Integra. У першому випадку це буде модернізована версія седана Honda Civic, яку буде випускати спільне підприємство GAC-Honda. У другому – класичний 5-дверний ліфтбек, виробництвом якого займеться американське люксовий підрозділ Acura.

Honda Integra буде випускатися спільним підприємством GAC-Honda. Джерело: Honda

Китайська Integra буде відрізнятися від моделі Civic, яку вже виробляє в Піднебесній СП Dongfeng-Honda, іншими бамперами, матричними LED-фарами, облицюванням радіатора та окремими кузовними деталями.

За рахунок іншого дизайну передньої частини автомобіль став довшим на 15 мм (4689 мм). Джерело: Honda

У задньому бампері з'явився виразний дифузор з двома хромованими патрубками вихлопної системи з боків. Внаслідок іншого дизайну передньої частини автомобіль став довшим на 15 мм (4689 мм). Під капотом новинки буде розташовуватися 182-сильний турбований мотор, який працює у парі з 6-ступеневою "механікою".

У задньому бампері з'явився виразний дифузор з двома хромованими патрубками вихлопної системи з боків. Джерело: Honda

У салоні з'явиться цифрова приладова панель з 10,2-дюймовою шкалою приладів та сенсорним 9-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Нова Honda Integra очікується у китайських дилерів в четвертому кварталі нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

У США Acura Integra дебютує в наступному році. Джерело: Honda

У США Acura Integra дебютує в наступному році. Інформації про моделі не багато. Новинка замінить в продуктовій лінійці седан Acura ILX. Як агрегатної бази буде використовуватися американська версія Honda Civic нового покоління, презентація якої відбулася в цьому році.

Новинка замінить в продуктовій лінійці седан Acura ILX. Джерело: Honda

Нагадаємо, що в США новинка пропонується з 2-літровим атмосферним мотором потужністю 160 к.с., а також в 182-сильному виконанні з 1,5-літровим турбованим двигуном. Обидва комплектуються безступіневим варіатором CVT.