Honda відроджує культову модель 90-х

Компанія Honda планує повернути в модельну гамму седан та ліфтбек Integra. Перший буде випускатися під "материнським" брендом, а другий – під люксовим Acura.﻿, повідомляє Обозреватель.

Найближчим часом на ринках Китаю і США вийде модель Integra. У першому випадку це буде модернізована версія седана Honda Civic, яку буде випускати спільне підприємство GAC-Honda. У другому – класичний 5-дверний ліфтбек, виробництвом якого займеться американське люксовий підрозділ Acura.

Honda Integra буде випускатися спільним підприємством GAC-Honda
Honda Integra буде випускатися спільним підприємством GAC-Honda. Джерело: Honda

Китайська Integra буде відрізнятися від моделі Civic, яку вже виробляє в Піднебесній СП Dongfeng-Honda, іншими бамперами, матричними LED-фарами, облицюванням радіатора та окремими кузовними деталями.

За рахунок іншого дизайну передньої частини автомобіль став довшим на 15 мм (4689 мм)
За рахунок іншого дизайну передньої частини автомобіль став довшим на 15 мм (4689 мм). Джерело: Honda

У задньому бампері з'явився виразний дифузор з двома хромованими патрубками вихлопної системи з боків. Внаслідок іншого дизайну передньої частини автомобіль став довшим на 15 мм (4689 мм). Під капотом новинки буде розташовуватися 182-сильний турбований мотор, який працює у парі з 6-ступеневою "механікою".

У задньому бампері з'явився виразний дифузор з двома хромованими патрубками вихлопної системи з боків
У задньому бампері з'явився виразний дифузор з двома хромованими патрубками вихлопної системи з боків. Джерело: Honda

У салоні з'явиться цифрова приладова панель з 10,2-дюймовою шкалою приладів та сенсорним 9-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Нова Honda Integra очікується у китайських дилерів в четвертому кварталі нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

У США Acura Integra дебютує в наступному році
У США Acura Integra дебютує в наступному році. Джерело: Honda

У США Acura Integra дебютує в наступному році. Інформації про моделі не багато. Новинка замінить в продуктовій лінійці седан Acura ILX. Як агрегатної бази буде використовуватися американська версія Honda Civic нового покоління, презентація якої відбулася в цьому році.

Новинка замінить в продуктовій лінійці седан Acura ILX
Новинка замінить в продуктовій лінійці седан Acura ILX. Джерело: Honda

Нагадаємо, що в США новинка пропонується з 2-літровим атмосферним мотором потужністю 160 к.с., а також в 182-сильному виконанні з 1,5-літровим турбованим двигуном. Обидва комплектуються безступіневим варіатором CVT.

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