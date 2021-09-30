Lockheed Martin поставила 700-й винищувач F-35

Замовникам було поставлено 700 винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II всіх варіантів, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише в Twitter найбільша американська військово-промислова корпорація Lockheed Martin.

Дана обставина основний підрядник Пентагона назвав етапом критичного зростання «самого просунутого вузла в архітектурі війни XXI століття для стримування агресії і перемоги в високотехнологічної битві».

На сайті програми даних винищувачів повідомляється: «F-35 експлуатуються з 21 бази по всьому світу. Навчено більше 1460 пілотів і 11 025 одиниць обслуговуючого персоналу, а загальний наліт F-35 перевищив 430 тисяч годин».

Винищувач поставляється в 14 країн світу.

"За рахунок колективних інвестицій і ефекту масштабу глобальна команда F-35 знижує витрати по всій програмі", - запевняють в Lockheed Martin.

The 700th F-35 has been delivered - a milestone that represents the critical growth of the most advanced node in the 21st Century Warfare architecture to deter aggression and win the high-end fight. - F-35 Lightning II (@ thef35) September 27, 2021

У корпорації підтвердили, що до 2035 року в Європі буде розміщено більше 450 винищувачів F-35 Lightning II, в тому числі 48 літаків F-35A Lightning II Військово-повітряних сил (ВПС) США. В Індо-Тихоокеанському регіоні планується розміщення майже 300 даних літаків.

У вересні в презентації американської корпорації Lockheed Martin, представленої на 27-й міжнародній виставці MSPO 2021, було розказано, що в поточному столітті в Європі планується розгортання 13 постійних авіабаз з F-35 Lightning II. Згідно з картою, показаної на відповідному слайді, в Великобританії, Нідерландах, Італії, Норвегії, Бельгії та Польщі буде по дві авіабази з такими винищувачами, тоді як в Данії - одна. Чотири з 13 об'єктів вже введені в експлуатацію. Терміни початку повноцінної роботи інших восьми авіабаз встановлені. Остаточне рішення по 13-му об'єкту (поблизу польського міста Свідвин) ще не прийнято.

Сімейство багатофункціональних винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II проводиться з 2001 року американської військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin. Літак виконаний в трьох варіантах: A (для ВПС), B (з укороченим зльотом і вертикальною посадкою) і C (палубний).