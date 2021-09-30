Після виходу з ЄС ситуація в Британії погіршилася - опитування

Мешканців Британії опитали щодо їхнього ставлення до ситуації в країні після її виходу зі складу Євросоюзу (так званий Brexit): понад половина оцінюють її негативно, лише кожен п'ятий – позитивно. Водночас відсоток незадоволених із червня збільшився, повідомляє Ліга.net.

Про це свідчать дані дослідницького центру YouGov.

53% опитаних відповіли, що "все йде погано"; це на 15% більше, ніж під час аналогічного опитування на початку літа. Водночас із них 21% вважають, що "все досить погано", а 32% – "дуже погано".

Позитивно ставляться до ситуації після Brexit всього 18%; це на 7% менше, ніж у червні. З них 14% вважає, що "все досить добре", а 4%, що "дуже добре".

21% британців відповіли, що "все ні добре, ні погано", а 8% не змогли визначитися з відповіддю.

Соціологи опитали 6546 дорослих британців 29 вересня, результати опублікували того ж дня.