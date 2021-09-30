До кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати

Президент Володимир Зеленський пообіцяв українцям, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це Зеленський заявив під час засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад.

"Хороші новини, про які ми можемо сьогодні сказати ... Сьогодні між урядом нашої держави, НАК" Нафтогаз ", асоціацією міст України та нашим конгресом місцевих та регіональних влад ми підписуємо Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть рости. Я вважаю, що це велика перемога ", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що тарифи не будуть підвищуватися, незважаючи на "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, не дивлячись на цю страшну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як це говориться, європейську ціну".

Як повідомляє 24 канал , цієї домовленості досягли Кабмін, НАК "Нафтогаз України" і Асоціація міст України.

Документ називається Меморандумом про взаєморозуміння та регулює проблемні питання в сфері централізованого постачання тепла і гарячої води.

Такого рішення домоглися на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України.

В основі цього меморандуму домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні в порівнянні з попереднім, - пояснив прем'єр Денис Шмигаль.

У документі також зафіксовано домовленість про те, що поставки газу будуть "безперебійним". Щоб теплокомуненерго під час опалювального сезону працювали як слід, передбачена фінансова підтримка місцевих громад.

Місцевим громадам обіцяють фінансову підтримку

З боку держави передбачається субвенція місцевим бюджетам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу цього року, - сказав глава уряду.

У наступному році місцевим бюджетам пообіцяли залишити 4% від податку на доходи фізичних осіб та 13,44% від акцизу з пального.