Укрнафта збільшує видобуток на своїх родовищах

"Укрнафта" демонструє стабільне зростання добового видобутку нафти і газу з початку 2021 року, повідомляє УНІАН.

За інформацією компанії, середньодобовий видобуток нафти й газового конденсату в серпні склав 4,18 тис.т, що на 4,8% більше від січневих показників. Середньодобовий видобуток газу склав 3,19 млн кубометрів, також збільшившись на 8,5%.

Збільшенню видобутку сприяє грамотний підхід до вибору інвестиційних об'єктів і проведення програми організаційно-технічних заходів. Таких як: оптимізація поточних і капітальних ремонтів перспективних свердловин, перехід на нові продуктивні горизонти, проведення операцій інтенсифікації видобутку, оновлення критично зношеного обладнання та інше.

У вересні компанія почала буріння нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі в Сколівському районі Львівської області. Проектна глибина похило-спрямованої свердловини № 103 становить 1630 м з відходом від вертикалі 664 м. За оцінками фахівців, початкова добова продуктивність свердловини складе 28,2 т нафти.

Довідка. "Укрнафта" - найбільша нафтова компанія України. Частка компанії в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом за результатами 2020 року склала 62,5%, частка в загальному видобутку газу - 5,7%. За результатами 2020 року "Укрнафта" стала найбільшим платником податків, сплативши до державного бюджету 47,5 млрд грн.