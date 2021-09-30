Напередодні ймовірної війни: для чого Ердоган літав до Путіна

Екстрена зустріч турецького та російського лідерів була, ймовірно, останньою спробою уникнути прямого бойового зіткнення в сирійському Ідлібі. Чи вдалося Ердогану та Путіну про щось домовитися — стане очевидним в найближчі дні, повідомляє Depo.ua.

Вчорашні переговори президентів Росії та Туреччини в Сочі тривали три години, і звіддалік виглядали, як зустріч добрих друзів. Путін розповідав, що "Турецький потік" безперебійно постачає Туреччині газ, а Ердоган тішився новою АЕС, яку будує в співпраці з "Росатомом".

Враховуючи те, що інформаційний фон для вчорашніх переговорів не був ідеальним. Турецька делегація не так давно відвідувала саміт "Кримської платформи, та й сам Ердоган неодноразово підтримував територіальний суверенітет України — зокрема і на останній Генеральній асамблеї ООН. Але, як показав факт зустрічі, задля якої Путін навіть вийшов зі свого багатоденного карантину, у разі потреби Москва вміє не помічати навіть "відверті зазіхання на територіальну цілісність" , як російські пропагандисти називають будь-які сумніви стосовно законності загарбання Криму.

Але в реальності за рукостисканнями лідерів і офіційними фото відчувалася певна напруга. Чи то на новому піку епідемії, російський і турецький лідери боялись щось підхопити один від одного. Чи то, може, вони відчували, що мине кілька днів — і солдати їхніх держав зустрінуться на полі бою.

Власне, головною причиною, яка підштовхнула Ердогана завітати до Росії, була саме ситуація в сирійському Ідлібі. Який наразі контролює протурецьке сирійське ополчення — за підтримки турецьких інструкторів та, ймовірно, спецпідрозділів. І яке президент Сирії Башар Асад хоче прибрати до рук за допомогою лобового наступу — використовуючи при тому російську авіацію, артилерію та ППО, і, ймовірно, іранських військових. Власне, нещодавній візит Асада до Москви був, скоріше за все, цілковито присвячений планам наступу на опозицію.

Впродовж останнього місяця російська авіація завдала близько двохсот ударів по Ідлібу, а на кордонах провінції спостерігається значна концентрація сирійських військ.

Але й Анкара демонструє, що не збирається віддавати Ідліб без бою. Впродовж останніх двох тижнів Туреччина перекинула в провінцію декілька тисяч бійців, сотні одиниць бронетехніки та артилерії, йде активне будівництво укріплень.

За такої ситуації сторони планомірно і майже неуникно рухаються до масштабного бойового зіткнення — під час якого можливі які завгодно сценарії ескалації. Оскільки Асад неминуче намагатиметься по максимуму використати російську авіацію — а Туреччина, в разі жертв серед своїх військових, буде змушена використати власну ППО, яка значною мірою перекриває Ідліб. Що, в сумі, може призвести до історій, аналогічних тій, що трапилася після попереднього збитого турками російського літака.

Притому вже 26 вересня турецькі війська здійснили обстріл пари російського бойових гелікоптерів над селом Аль-Дардара. Але оскільки росіянам вдалося втекти, то й інцидент розвитку не отримав.

І вчорашня розмова, скоріше за все, стосувалася саме можливості зупинити лобове зіткнення турецьких та російських сил у випадку штурму Ідліба, на якому наполягає Башар Асад.

Зважаючи на тему та привід для вчорашніх переговорів, шанси на те, що турецький лідер зміг приділити час і поговорити з Путіним про долю кримських політв'язнів, є невеликими.

Чи вдалося Ердогану переконати Путіна відкинути плани силового "об'єднання" Сирії — наразі невідомо, оскільки до преси президенти не виходили. Турецький лідер покинув резиденцію Путіна відразу після завершення розмови, відмовившись від спільного обіду. Але про фактичні, а не декларовані результати розмови можна буде довідатися вже в найближчі дні — спостерігаючи за активністю російської авіації над територіями, які утримує протурецька опозиція у Сирії.