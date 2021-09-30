Шмигаль озвучив план стабілізації комунальних тарифів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив урядовий план для стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги, який складається з п'яти кроків, повідомляє Деловая столица.

Про це глава уряду заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільства. Тому з ініціативи президента уряд розробив план з п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон у цьому році" , — зазначив Шмигаль.

За його словами, план виглядає наступним чином: