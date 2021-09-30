Шмигаль озвучив план стабілізації комунальних тарифів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив урядовий план для стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги, який складається з п'яти кроків, повідомляє Деловая столица.
Про це глава уряду заявив на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.
"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільства. Тому з ініціативи президента уряд розробив план з п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон у цьому році", — зазначив Шмигаль.
За його словами, план виглядає наступним чином:
- фіксована ціна на газ, завдяки річним продуктам ціна для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубометр;
- зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року;
- з 1 жовтня для 80% українських сімей ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 гривні за кВт*год, для інших — залишиться незмінною;
- для стабільного проходження зими накопичено майже 19 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах;
- меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком.