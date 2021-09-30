Рада лікаря, як побороти алергію на холод

Алергія на холод проявляється червоною висипкою - вона свербить і схожа на слід від кропиви. Реакція може з'явитися через кілька хвилин після контакту з крижаним повітрям, водою в басейні, вживання коктейлю з льодом, морозива, повідомляє GreenPost.

У більшості людей з алергією на холод висип з'являється в місці контакту зі збудником і зникає через кілька годин. Щоб перевірити, чи є у вас алергія на холод, радять прикласти кубик льоду на передпліччя на кілька хвилин. Якщо в місці контакту з'явиться висип і набряк - це алергія. Краще піти до лікаря, який направить до алерголога.

Алергія на холод з'являється в результаті таких подразників:

низька температура,

вітер;

хімічні речовини;

порушений шкірний бар'єр.

Найчастіше ці симптоми з'являються у людей, які часто мають контакт з водою, антисептичними й миючими засобами.

Лікарі радять після того, як повітря стане прохолодніше, використовувати жирні захисні креми і бальзами для делікатної шкіри, адже вони відновлюють ліпідний бар'єр. Також потрібно використовувати крем після кожного миття рук. Якщо на вулиці холодна погода, слід наносити крем не менше 5-6 разів на добу, надягати рукавички.

Також, миючи посуд, слід надягати тонкі бавовняні рукавички, а вже на них - гумові. Деякі фахівці радять періодично робити парафінотерапія, вона може трохи поліпшити стан шкіри і її зовнішній вигляд.