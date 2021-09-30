Валютний ринок четверга: хід торгів

В останній день вересня на міжбанківському валютному ринку спостерігається істотне зниження активності як покупців, так і продавців валюти.

Відчувається, що основна маса і імпортерів, і експортерів вже провела всі необхідні операції, не залишаючи їх на кінець місяця і третього кварталу. Це видно і за обсягами укладених угод, які впали приблизно в 3 рази в порівнянні з вчорашнім днем. Деяка активність на міжбанку очікується після обіду, коли банки почнуть приводити валютну позицію до нормативів Національного банку. Але навряд чи це істотно вплине на курс.

Курс готівкового долара в столиці сьогодні коливається в межах 26,60-26,64 гривень. Вранці продажі готівкового «американця» стартували з 26,63-26,64 гривень, але до обіду цінник опустили. Охочих купити готівкову валюту, за словами операторів валютного ринку, до обіду стало значно менше.

Євро на FOREX прискорює падіння і до обідньої перерви встановив черговий річний мінімум до американського долара - 1,1568 долара. Готівковий євро за півдня подешевшав на 10 копійок: з ранкових 30,95-30,97 до 30,85-30,87 гривень. Як повідомили порталу «Курс України», на одного бажаючого купити євро припадає 3-4 продавця.

Російський рубль вже другий день торгується в діапазоні 72,70-72,90 рублів за долар. Ціни на нафту в світі стабілізувалися і не підтримують рубль так, як раніше, а зростаючий американський долар тисне на російську валюту. Ціна готівкового рубля в Києві «забетонована» на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, вона не змінюється вже другий тиждень.

Трохи подешевшав польський злотий. У столиці його сьогодні можна купити за 6,70-6,72 гривень.