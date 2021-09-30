Український телеканал отримав попередження через карту РФ з Кримом

Український телеканал "Дім", створений для жителів непідконтрольних територій, отримав попередження через показ карти РФ з Кримом. Про це розповіли в пресслужбі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє Вести.

Державний телеканал Будинок віщає російською мовою для непідконтрольних територій отримав попередження від Нацради з питань телебачення і радіомовлення за трансляцію карти України без Криму.

"Національна рада визнала, що телеканал "Дом" порушив українське законодавство, коли показав карту, на якій Автономна Республіка Крим і місто Севастополь позначені як території Російської Федерації", - зазначено в повідомленні.

Керівництво каналу вже провело службову перевірку для з'ясування причини цього випадку, який кваліфікували, як службову недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників.