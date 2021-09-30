Корупції в Україні більше, ніж у будь-якій країні ЄС - аудитор

Європейський аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) упевнений, що в Європейському союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таку думку Партс, який був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати (ЄРП) висловив в інтерв'ю. Як відомо, звіт був оприлюднений 23 вересня.

Співрозмовник підкреслив, що у звіті ЄРП не аналізувала діяльність української влади, так як займається виключно перевіркою інституцій у виконавчих органах Європейського союзу.

Говорячи про саму доповідь, аудитор підкреслив, що "всім дуже добре відомо, що успішна боротьба з корупцією, встановлення стійкого верховенства права абсолютно необхідні для досягнення хороших результатів у будь-якій області політики".

"Ми зосередилися, в основному, на верховенстві права, а саме - на великій корупції. Це наша логіка ... Велика корупція - це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами" , - позначив він проблематику зпогляду ЄРП.﻿

Відповідаючи на уточнювальне питання, чи йдеться про вищу політики, Партс сказав:

"Про високу владу, якою б вона не була. У випадку з Україною йдеться про ситуацію так званого захоплення держави. Це ендемік. Нічого нового. Це загальновизнаний факт".

За словами аудитора, "саме велика корупція є причиною так званої ситуації захоплення держави".

"Захоплення держави" означає, що хтось, ви називаєте їх олігархами, ми - теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти - засоби масової інформації, політику, управління, державні підприємства - у своїх особистих інтересах. І головне питання, критичне питання нашого звіту - наскільки політика ЄС дійсно зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції", - деталізував він.

Відповідаючи на питання про те, скільки країн у ЄС корумповані так, як Україна, і в якому містився посил на висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що легко звинувачувати Україну в корупції, адже ні одна країна не є повністю від неї вільною, Партс звернувся до джерел у вільному доступі, таких як Transparency International, Індекс світового управління, дані МВФ.

"Ви можете повідомити свого президента, що є стільки об'єктивних індикаторів, що, подивившись на них, я думаю, можна сказати, що ситуацію в Україні не можна порівнювати ні з однією з країн-членів ЄС" , - вважає аудитор.

"Але ваш президент має рацію - так чи інакше корупція є скрізь, але в українському випадку ця ситуація ендемічна. І ніхто не сперечається, що це не так - це ендемічна, широко поширена ситуація, ситуація із захопленням держави" , - додав аудитор.

Резюмуючи свою відповідь, співрозмовник агентства сказав:

"У цьому відношенні моя відповідь така: я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Кращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком - ВВП на душу населення та індексом корупції - якщо ви поставите ці два показники разом - Україна і ВВП на душу населення - може бути, я помиляюся - це близько $ 5 тисяч на рік, в Польщі - $ 18 тисяч, в Естонії - $ 23 тисячі. Але ж усі ми почали в 1992 році з однієї і тієї самої стартової точки. Це - результат впливу корупції.

Я думаю, що Україна є унікальною. Якщо ви глянете на дані, то ця країна повинна бути дуже багатою, але ця невелика група людей стала настільки багатою, що вони змогли взяти в заручники всю країну".﻿