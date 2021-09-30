Промоутер Джошуа розповів про можливість реваншу в Києві

Промоутер екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про можливе місце проведення реваншу свого клієнта з новим чемпіоном Олександром Усиком, повідомляє УНИАН.

Як передає boxingnews24.com, Хірн повідомив, що є кілька варіантів, включаючи Україну.

"Я б провів реванш на відкритому майданчику, зробив би це в квітні. Ми робили це раніше. Я хотів би провести поєдинок у Великобританії, але я впевнений, що команда Усика хоче, щоб він пройшов у Києві. Якщо чесно у мене немає проблем з цим. У мене немає проблем, щоб поїхати до Києва. Потрібно все проаналізувати і подивитися, який дохід в цьому випадку ми можемо отримати" , - сказав промоутер.

"Звичайно, наш перший вибір - це Великобританія. Також у нас були пропозиції з Близького Сходу, щоб провести матч-реванш там" , - додав Хірн.

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