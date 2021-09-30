З 1 жовтня діабетики зможуть отримати інсулін тільки за е-рецептом

З першого жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін у аптеках за програмою "Доступні ліки" тільки по електронним рецептам. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Для цього необхідно зробити п'ять наступних кроків:

1. Відвідати ендокринолога.

2. Мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип і дозування інсуліну, а також уносить ці дані до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

3. Отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то тільки у нього) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт тільки за встановленим ендокринологом планом лікування й не може змінити призначення ендокринолога.

4. Прийти та отримати інсулін у будь-якій аптеці з позначкою "Тут є доступні ліки" у будь-якому населеному пункті. Місце виписки електронного рецепта та місце реєстрації пацієнта неважливо. Головне, щоб аптека мала договір із НСЗУ (Національна служба здоров'я України) у напрямку реімбурсації інсуліну. Перевірити, чи так це, можна за телефоном контакт-центру 16 77 або на сайті НСЗУ на дашбордах у розділі Е-даних.

5. Отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога. Якщо тієї кількості інсуліну, яку призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт вибирає самостійно.