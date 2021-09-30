Без трудової книжки працюють 3 млн українців

Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років за січень-червень 2020 року становила 3 015,4 тисяч осіб. Це 19,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (15 665,8 тисяч), повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики України (Держстат), найвищий відсоток неформально зайнятих у сільському господарстві-45,8%, у будівництві - 16,8% і в торгівлі - 15,3%. У промисловості частка неформальної зайнятості становить 6,0%.

За даними статистичного відомства, серед населення у віці 15 і старше неформально працювали 3 053,5 тисяч осіб (19,5% від робочої сили).

Автор: Олександр Білоус