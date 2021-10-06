Незвичайний гарбузовий пиріг, якщо каша набридла: 3 цікавих рецепти

Гарбузова каша приїлась, гарбузові оладки вже готували, а гарбуз ще все одно залишився. Що готувати далі? Гарбузовий пиріг у допомогу – ароматна та надзвичайно смачна випічка, яка радує і погляд, і усі смакові рецептори. А на додаток ще і яскравий колір, хрустка скоринка та нереально ніжна начинка, повідомляє Обозреватель.

Далі рецепти смачних гарбузових пирогів, які варто приготувати кожній господині.

Гарбузовий пиріг без масла, яєць та борошна

Інгредієнти:

Гарбуз – 330 г

Лимон – 1 шт.

Жирний кефір – 1 ст.

Цукровий пісок – 310 г

Манна крупа – 250 г

Пекарський порошок – 2 ч. л.

Фільтрована вода – 130 г

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на великій тертці. З`єднати його з цедрою лимону. Добре все перемішати, після чого додати кефір, пекарський порошок та цукровий пісок. Вилити тісто у форму для випікання. Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів. Готовий пиріг залити сиропом, приготованим на основі води, лимонного соку та цукрового піску.

Гарбузовий пиріг без додавання яєць та борошна. Джерело: Pixabay

Гарбузовий пиріг із сиром

Інгредієнти:

Вершкове масло – 80 г

Кефір – 1 ст.

Яйця – 2 шт.

Цукровий пісок – 90 г

Ванілін – дрібка

Борошно – 1 ст.

М`якоть гарбуза – 360 г

Сир – 90 г

Імбир сушений – 1 пучок

Сода – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити, порізати та відварити до м`якості. Збити яйця з ваніліном та цукровим піском. Додати розм'якшене вершкове масло, мелений імбир. Поступово вливати кефір, помішуючи. Так само додавати просіяне борошно та соду. Гарбуз з’єднати з тертим сиром. Додати трохи лимонного соку чи цедри. Вилити тісто у форму. Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів.

Гарбузовий пиріг із сиром. Джерело: Pixabay

Гарбузовий пиріг з яблуками та медом

Інгредієнти:

Гарбуз – 330 г

Яблука – 1 шт.

Вершкове масло – 150 г

Яйця – 2 шт.

Цукровий пісок – 140 г

Борошно – 220 г

Кориця – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Пекарський порошок – 1 ч. л.

Олія – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Очистити гарбуз та яблуко. Натерти на великій тертці. Додати корицю, мед і трохи цукру. Розігрівати масу в мікрохвильовці приблизно 1 хв. Масло розтерти з цукром. Додати яйця. Дві попередні маси з`єднати. Додати борошно та пекарський порошок. Перемішати. Вилити тісто у форму. Випікати 45 хвилин за температури 180 градусів.