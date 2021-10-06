Незвичайний гарбузовий пиріг, якщо каша набридла: 3 цікавих рецепти
Гарбузова каша приїлась, гарбузові оладки вже готували, а гарбуз ще все одно залишився. Що готувати далі? Гарбузовий пиріг у допомогу – ароматна та надзвичайно смачна випічка, яка радує і погляд, і усі смакові рецептори. А на додаток ще і яскравий колір, хрустка скоринка та нереально ніжна начинка, повідомляє Обозреватель.
Далі рецепти смачних гарбузових пирогів, які варто приготувати кожній господині.
Гарбузовий пиріг без масла, яєць та борошна
Інгредієнти:
- Гарбуз – 330 г
- Лимон – 1 шт.
- Жирний кефір – 1 ст.
- Цукровий пісок – 310 г
- Манна крупа – 250 г
- Пекарський порошок – 2 ч. л.
- Фільтрована вода – 130 г
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на великій тертці. З`єднати його з цедрою лимону. Добре все перемішати, після чого додати кефір, пекарський порошок та цукровий пісок.
- Вилити тісто у форму для випікання. Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів.
- Готовий пиріг залити сиропом, приготованим на основі води, лимонного соку та цукрового піску.
Гарбузовий пиріг із сиром
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 80 г
- Кефір – 1 ст.
- Яйця – 2 шт.
- Цукровий пісок – 90 г
- Ванілін – дрібка
- Борошно – 1 ст.
- М`якоть гарбуза – 360 г
- Сир – 90 г
- Імбир сушений – 1 пучок
- Сода – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистити, порізати та відварити до м`якості.
- Збити яйця з ваніліном та цукровим піском. Додати розм'якшене вершкове масло, мелений імбир.
- Поступово вливати кефір, помішуючи. Так само додавати просіяне борошно та соду.
- Гарбуз з’єднати з тертим сиром. Додати трохи лимонного соку чи цедри.
- Вилити тісто у форму. Випікати 30 хвилин за температури 180 градусів.
Гарбузовий пиріг з яблуками та медом
Інгредієнти:
- Гарбуз – 330 г
- Яблука – 1 шт.
- Вершкове масло – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукровий пісок – 140 г
- Борошно – 220 г
- Кориця – 1 ч. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Пекарський порошок – 1 ч. л.
- Олія – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Очистити гарбуз та яблуко. Натерти на великій тертці. Додати корицю, мед і трохи цукру. Розігрівати масу в мікрохвильовці приблизно 1 хв.
- Масло розтерти з цукром. Додати яйця.
- Дві попередні маси з`єднати. Додати борошно та пекарський порошок. Перемішати.
- Вилити тісто у форму. Випікати 45 хвилин за температури 180 градусів.