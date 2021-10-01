У Данії облаштували незвичний пішохідний перехід

Незвичні 3D-переходи облаштували на вулицях данського міста Орхус. Така оптична ілюзія має змушувати велосипедистів та скутеристів гальмувати перед переходом, повідомляє Обозреватель.

Пілотний проєкт реалізували поки в одному місті на вулицях з найбільш жвавим рухом. Однак якщо експеримент виявиться вдалим, його поширять і на інші данські міста.

Проблеми з безпекою пішоходів у різних країнах ЄС вирішують по різному. Так, наприклад, у Бельгії є декілька варіантів традиційної "зебри". Типовий пішохідний перехід на вулиці Антверпена викладений різноколірною бруківкою та ще й піднятий над проїзною частиною дороги, що змушує водіїв пригальмовувати перед ним і пропускати пішоходів. Але є також незвичні пішохідні переходи, позначені різними барвами, що підвищує його видимість як для водіїв, ьак й для пішоходів. Виглядає дуже яскраво. Ще у декількох країнах ЄС запроваджено нанесення "зебри" під кутом. За результатами досліджень це знижує ризик аварій до 10%.

Різнобарвна "зебра" в Антверпені. Джерело: indimoproject.eu

Загалом нововведення у дорожню інфраструктуру допоможе зменшити кількість ДТП за участю пішоходів.