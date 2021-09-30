Помер легендарний актор студії Disney

Американському актору Томмі Кірку, якого вважають легендою Disney, було 80 років, повідомляє Сегодня.

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Артист помер 29 вересня в своєму будинку в Лас-Вегасі. Його тіло виявив сусід. Смерть настала з природних причин. Томмі Кірк зіграв головну роль в картині Disney "Старий брехун" 1957 року випуску.

Wikipedia

Він знявся ще в декількох фільмів Disney, однак в 1964 році його звільнив сам засновник студії Уолт Дісней.

Незважаючи на затяжний конфлікт із студією в 2016 році він отримав звання "Легенда Disney". Воно присуджується щорічно людям, які зробили істотний внесок в історію The Walt Disney Company.