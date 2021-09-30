Будівництво житла з початку року зросло більш ніж на 20%

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 21,1%. При цьому в серпні будівництво житла зросло на 28,1%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), за січень-серпень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 1,8%, в серпні - на 10,0%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-серпні 2021 року склав 121,0 млрд гривень. Нове будівництво склало 34,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 38,4%, реконструкція і технічне переоснащення - 26,7%.

Нагадаємо, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Автор: Олександр Білоус