Питання відставок у Кабміні відклали

Розгляд питання про кадрові ротації в Кабінеті міністрів України, пов'язаних, зокрема, з відставками деяких міністрів, поки відкладено, хоча кадрові ротації точно будуть найближчим часом. Про це розповів народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Багато того, що звучить зараз у ЗМІ щодо деяких прізвищ, не відповідає дійсності. Про це я можу говорити з упевненістю, тому що щодо деяких (міністрів - ред.) питання відкладено. Але, знову ж таки, для фракції вирішальною буде позиція президента", - сказав Качура.

Він вважає логічним, що пропрезидентська фракція буде спиратися на думку голови держави з приводу тих чи інших міністрів.

"Якщо говорити про міністра оборони, то це взагалі прерогатива президента, згідно із Конституцією", - підкреслив депутат.

Разом із тим, Качура не став називати імен можливих претендентів на посади деяких міністрів до проведення виїзного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться за участю президента України 1-2 жовтня в Трускавці.