Справжнє мистецтво: Міла Йовович стала моделлю на новому показі Balmain

Розкішний бренд одягу показує весняно-літню колекцію 2022 року на показі, який провели в рамках Тижня моди в Парижі. Відмінною рисою шоу стало те, що воно є святковим для креативного директора бренду, адже в цьому році він відзначає 10 років своєї роботи з модним будинком, а тому лінійка вийшла по-справжньому ефектною, повідомляє WomanEL.

Крім того, спеціально для показу дизайнер запросив зіркових моделей, наприклад, легенду модної індустрії Наомі Кемпбелл і Наталю Водянову, а також в якості моделі на подіумі з'явилася і актриса Міла Йовович.

Фото: jetsetter.ua.

Що стосується самого запуску від Balmain, то в основному це яскраві сукні-міні, які декорують перлинами, паєтками, різноманітною вишивкою і бісером, а також комбінезони, брючні костюми, куртки, пальто і кілька образів для чоловіків.