Які "євробляхи" не можна розмитнити за пільговим тарифом

Якщо транспортний засіб не перебував на території України станом на 31.12.2020, то пільгове розмитнення не може бути застосоване, повідомляє Дорожный адвокат.

За перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту транспортних засобів передбачено штрафи до 170 000 грн. або конфіскація цих автомобілів (ст.470 та ст.481 Митного кодексу).

Однак, з 15.06.2021 введено в дію закон №1403-ІХ. Він закон передбачає, що протягом 180 днів з дня набрання ним чинності фізичні особи звільняються від адміністративної відповідальності за статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу за порушення цих строків.

Умовою для звільнення від відповідальності є сплата «добровільного» внеску розмірі 8500 грн та здійснення митного оформлення автомобіля чи його вивезення за межі України.

Однак, основною умовою є те, що звільняються від штрафів лише ті транспортні засоби, які перебували станом на 31.12.2020 на території України у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту.

Якщо ж транспортний засіб не перебував на території України станом на 31.12.2020, то закон №1403-ІХ не може бути застосований.

У такому випадку передбачено відповідальність на підставі ст.470 та ст.481 митного кодексу у розмірі до 170 000 грн. або конфіскація таких транспортних засобів.