Високопоставлені республіканці США входять до секретного радикального угруповання

Підприємці, медіа-магнати і високопоставлені представники Республіканської партії США виявилися в списках членів секретної радикальної правої групи під назвою «Рада з національної політики», повідомляє Газета.ru.

Видання The Guardian посилається на витік даних організації, відзначаючи, що її представники займають ультраконсервативні позиції з питань абортів, а також ісламу.

Інформації про CNP не надто багато. Вважається, що група з'явилася в 1981 році з метою впливу на політику Рональда Рейгана. Згодом організація намагалася взаємодіяти і з іншими президентами від Республіканської партії, в тому числі з Джорджем Бушем-молодшим і Дональдом Трампом.

За даними The Guardian, група об'єднує консерваторів і екстремістів і прихована настільки, що від її представників вимагають не розкривати свою участь і навіть не згадувати про її існування.

Згідно злитим списками, в організацію входять багато американців, внесені до реєстру білих екстремістів правозахисної групи Southern Poverty Law Center. Разом з ними в ній складаються досить відомі представники Республіканської партії, в тому числі колишній лідер республіканців у Конгресі Том Ділей, екс-губернатор Вісконсіна Скотт Уокер і колишній глава адміністрації Білого дому при Трампа Райнс Прібус.