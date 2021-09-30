Мороз уночі та сонце вдень: погода в Україні 1 жовтня

У перший день другого місяця осені погода все ще буде радувати нас сонцем і відсутністю опадів на більшій частині країни, хоча вночі подекуди вже будуть заморозки, а вдень температура повітря зміниться на 1-2 градуси в порівнянні з попереднім днем.

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У п'ятницю, 1 жовтня, у більшості західних, центральних, північних, південних, а також у Донецькій областях буде температура близько 12-16°С удень і від -3°С на півночі до 8°С на заході вночі. В інших же східних, а також у Полтавській областях буде прохолодніше за все - 11-13°С удень і від -3°С на сході до 4°С на Полтавщині вночі. На Закарпатті буде все ще найтепліше - 17-19°С удень і 6-8°С уночі. У Криму - 15-17°С удень і 6-8°С уночі.

Дощі 1 жовтня проллються всього в трьох областях на заході: Закарпатській, Волинській та Львівській. На решті території України буде сухо та сонячно з невеликою хмарністю. У більшості регіонів очікується вітер близько 7-18 км/год у середньому. На півдні та в Криму дути буде сильніше - 14-22 км/год у середньому. На півдні місцями шквали до 25 км/год, у Криму - до 29-32 км/год максимум.

Уночі 1 жовтня в Україні, окрім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні грунту та місцями в повітрі 0-5°С (рівень небезпеки - жовтий). У північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3°С (рівень небезпеки - помаранчевий).

У столиці України, Києві﻿, очікується температура від 3 до 14°С протягом дня, вітер 7-11 км/год і ясна погода без опадів.