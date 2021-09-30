Слідом за звільненням Разумкова ОП планує замінити Венедіктову
Офіс Президента планує звільнити генерального прокурора Ірину Венедіктову. Після звільнення Разумкова організують збір голосів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це головний редактор видання Юрій Бутусов написав в Facebook.
"За даними джерел, Офіс Президента слідом за звільненням Разумкова збирається організувати збір голосів для заміни генерального прокурора Ірини Венедиктової. Найбільш вірогідним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, також очікується заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце Офіс обговорює кандидатуру Тимофія Милованова - радника голови ОП, глави Нацради з інвестицій, глави Наглядової ради "Укроборонпрому", голови конкурсної комісії з обрання глави БЕБ.
Бутусов зазначив, що провести збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова "Слуги народу" збираються на виїзному засіданні в Трускавці.
"Глава ОП Андрій Єрмак збиває і дискредитує Разумкова, який був першим номером партійного списку Слуг народу на виборах, щоб напередодні виборів повний контроль над партією і фракцією захопив саме офіс.
Під питанням також заміна ряду міністрів і глав облдержадміністрацію, які не є самостійними і не конфліктують з Єрмаком, але їх посади потрібні для торгівлі в парламенті, щоб домовитися з групами, незгодними з звільненням Разумкова і Венедиктової, і щоб одночасно завести нових, згодних на все депутатів", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що "Слуг народу" збирають в Трускавці, щоб
"заспокоїти лояльних депутатів, що чистка не торкнеться їх самих; щоб підкупити всіх тих, хто вагається; щоб залякати всіх не згодних".
"Для цього на місці будуть зібрані разом з офісом силовики, міністри, з метою обіцяти посади, роздачу коштів з фондів Кабміну на потрібні підприємства, або рішення особистих матеріальних і нематеріальних проблем", - підсумував він.