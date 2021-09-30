Маск звинуватив Байдена в упередженості

Засновник компанії Tesla Ілон Маск розкритикував Адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена за те, що на саміт в Білий дім були запрошені тільки Ford, General Motors і Stellantis, повідомляє InfoResist.

Про це Маск сказав на конференції Code Conference.

Мільярдер підкреслив, що в Білому домі про Tesla жодного разу не згадали, а за революцію похвалили Ford і GM.

“Може бути, трохи упереджено. Не сама доброзичлива адміністрація”, – заявив Маск.

Також підприємець допустив, що адміністрація Джо Байдена “ контролюється профспілкам и”. Крім того, Маск сказав, що хотів би бачити президента США більш центристським і впевненим.

У той же час Маск сказав, що сам він не хотів би ставати президентом Сполучених Штатів, тому що це “ не дуже весело ”.

За інформацією видання The Verge, представників компанії Tesla не запросили, оскільки працівники цієї компанії не перебувають у профспілках, підтримуваних Байденом.