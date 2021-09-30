Маск звинуватив Байдена в упередженості

Маск звинуватив Байдена в упередженості

Засновник компанії Tesla Ілон Маск розкритикував Адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена за те, що на саміт в Білий дім були запрошені тільки Ford, General Motors і Stellantis, повідомляє InfoResist.

Про це Маск сказав на конференції Code Conference.

Мільярдер підкреслив, що в Білому домі про Tesla жодного разу не згадали, а за революцію похвалили Ford і GM.

“Може бути, трохи упереджено. Не сама доброзичлива адміністрація”, – заявив Маск.

Також підприємець допустив, що адміністрація Джо Байдена “контролюється профспілками”. Крім того, Маск сказав, що хотів би бачити президента США більш центристським і впевненим.

У той же час Маск сказав, що сам він не хотів би ставати президентом Сполучених Штатів, тому що це “не дуже весело”.

За інформацією видання The Verge, представників компанії Tesla не запросили, оскільки працівники цієї компанії не перебувають у профспілках, підтримуваних Байденом.

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