В Україні змінилися правила прописки дітей: що відомо

В Україні дозволили прописувати дітей в іпотечній нерухомості, яка знаходиться в довірчому управлінні. Раніше Кабінет Міністрів забороняв таку реєстрацію, але суд став на бік батьків, повідомляє РБК-Украина.

У 2020 році Кабінет Міністрів заборонив прописувати дітей в іпотечній нерухомості. Однак 28 вересня шостий Апеляційний суд прийняв рішення про правомірність такої реєстрації та задовольнив позов юриста Ростислава Кравця.

"Дітей необхідно реєструвати, оскільки їм потрібно ходити в школу, їм потрібно отримувати медичні послуги. А без реєстрації цього зробити неможливо" , - пояснив юрист.

Він зазначив, що такий дозвіл не повинен спровокувати зростання кількості махінацій з нерухомістю. При виникненні заборгованості, дитину просто знімуть з реєстрації. Цей процес не складний і як показує досвід, проблем з ним не виникає.

Юрист Ігор Коржук пояснив, що раніше і банки забороняли такі прописки для дітей, а в законодавстві це питання не було врегульоване. Зараз порядок змінився.

"Іпотекодавець може навіть здати в оренду іпотечне житло, але тільки за згодою банку. Люди, які після дозволу банку будуть жити (з урахуванням дітей), можуть отримати й право там тимчасово прописатися. Якщо я придбав це житло, взявши кредит, то хіба я не можу прописати в ньому дітей? Я стаю власником житла відразу після підписання договору купівлі-продажу. Якщо навіть я купую квартиру за кошти банку" , - пояснив Коржук.

Що не так з пропискою дітей в іпотечній нерухомості

Як зазначив фахівець із земельного права Юрій Брикайло, з такою пропискою дітей можливі зловживання. Але банки можуть домогтися свого за допомогою інших важелів: виписка дітей або відчуження нерухомого майна.

"Ситуація з регулюванням специфічна. Поки об'єкт нерухомості у власності іпотекодавця, ніхто не може його обмежувати в прописці. Так, банк при відчуженні майна повинен враховувати прописку дитини. Але деякі нечесні на руку почнуть прописувати дітей, щоб банк не забрав житло" , - зазначив експерт.

Він додав, що такі методи не будуть діяти, оскільки банк боржника поставить в такі умови, що доведеться або віддавати борги по іпотеці, або віддавати нерухомість. А наявність боргу по іпотеці тягне й інші проблеми - заблоковані рахунки та неможливість виїхати за кордон.

Автор: Анна Шиканова