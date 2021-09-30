Суд відмовився випускати Балашова з СІЗО, його прихильники готуються до протестів

Суд переніс апеляцію у справі Геннадія Балашова на 18 жовтня. До цього часу лідер партії 5:10, попри те, що голодує, буде перебувати в СІЗО.

Балашов знаходиться в слідчому ізоляторі з 16 вересня, коли Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про утримання екснардепа під вартою з заставою в розмірі 9 млн 600 тис. грн, яку він відмовився вносити.



Як повідомляють адвокати Балашова, він вже 11 днів голодує, вживаючи тільки воду, оскільки побоюється, що в СІЗО його можуть отруїти.

Крім того, після відповідної апеляції, вартість застави була зменшена до 680 тисяч гривень, які були сплачені. Адвокати запевняють, що у них на руках є документи, що підтверджують оплату необхідної суми.

Однак, суддя Апеляційного суду, посилаючись на те, що документи з Печерського суду ще не надійшли, переніс засідання на тиждень.

Прихильників Балашова закликають вийти завтра до Офісу президента, щоб висловити незгоду з такими діями влади.