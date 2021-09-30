Мера Харкова можуть обрати в один тур: названо лідера гонки

За Ігоря Терехова на виборах мера Харкова готові віддати свій голос 52,3% жителів міста із тих, хто визначився зі своїм кандидатом, свідчать дані дослідження Центру SOCIS, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як відомо, якщо один із кандидатів на виборах мера Харкова в першому турі набере більше ніж 50% голосів, то його автоматично буде оголошено переможцем.

Згідно з результатами дослідження, Терехов є також лідером за рівнем особистої довіри серед харківських політиків: 54,9% опитаних повністю довіряють або скоріше довіряють йому.

На другому місці серед кандидатів у мери – Михайло Добкін: за нього готові проголосувати 29,1% опитаних, що визначилися з вибором. Інші можливі кандидати йдуть у списку з великим відривом: на третьому місці Юлія Світлична із 6,6% голосів, у решти політиків показники не перевищують 2%.

При цьому Добкін є антилідером у рейтингу особистої довіри: йому зовсім не довіряють або скоріше не довіряють 60,5% харків'ян.

Примітно, що Добкіна не бачать переможцем виборів навіть багато хто з тих, хто має намір віддати за нього голос. 60,6% опитаних вважають, що якби вибори відбулися найближчої неділі, то мером став би Ігор Терехов. А ім'я Добкіна як потенційного переможця назвали лише 15,5% опитаних.

Центр SOCIS провів опитування 800 жителів Харкова у всіх районах міста методом face-to-face. Дані є репрезентативними на рівні всього міста за показниками статі та віку (старше 18 років), а також за ознакою поділу міста на адміністративно-територіальні райони. Похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 3,6%.

Опитування проводили з 20 до 28 вересня.