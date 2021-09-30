Поліція Німеччини затримала 96-річну ексспівробітницю концтабору, яка втекла від суду

У Німеччині поліція затримала 96-річну Ірмгард Фурхнер, яка працювала секретарем коменданта концтабору Штуттгоф. Її звинувачують в пособництві у вбивстві декількох тисяч осіб, повідомляє Деловая столица.

Жінка заарештована і буде доставлена до суду.

Де і за яких обставин затримали пенсіонерку не повідомляється.

Лікар має перевірити здатність жінки нести відповідальність за злочини. Її доставлять до суду.

Раніше жінка написала суду листа, в якому вона відмовилася від участі в судовому процесі.

"Через мій вік і фізичні обмеження я не буду присутня на засіданнях суду і попрошу захисника представляти мене... Я хотіла б позбавити себе від цих труднощів і не виставляти себе на посміховисько перед людством" , — написала вона і згадала про свої численні захворювання.

30 вересня 96-річна Ірмгард Фурхнер, яка в 1940-х роках працювала секретарем коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, мала постати перед судом за пособництво у вбивстві понад 11 тисяч осіб. Однак жінка, яка проживає в будинку для літніх людей, зникла безпосередньо перед засіданням.