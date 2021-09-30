Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 жовтня 2021

У п'ятницю, 1 жовтня, 25-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Лев, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Леві - час енергійних починань, спілкування та розваг. Більшою стає схильність до авантюр і ризику, тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, підписання договорів і угоди з нерухомістю.

Сприятливий період для реалізації творчих задумів і відвідування театрів, музеїв, виставок.

1 жовтня - пасивний день, який бажано провести в спокої та на самоті. Всі справи потрібно вести неспішно і не починати нічого нового.

Сприятливий час для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження.

У фазу Спадного Місяця знижується життєздатність, швидше настає втома, втрачається енергія та зменшується активність.

Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 жовтня Овен (21.03-19.04)

Овнів чекає день боротьби зі спокусами. Можливо, відбудеться подія, яка серйозно вплине на справи чи стан здоров'я.

Телець (20.04-20.05)

День Тельців пройде під знаком душевної рівноваги і розвитку. Вдалими будуть угоди і ризиковані справи. Можна розраховувати на друзів і впливових покровителів.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюкам рекомендовао з обережністю ставитися до нових знайомств, а також не бути надмірно активними в роботі. Прагнення успіху будь-що може створити проблеми в спілкуванні з керівництвом.

Рак (22.06-22.07)

Перед Раками відкриються широкі можливості для творчості і самовираження. Хоча зірки радять уникати колективних справ - успіх принесе тільки індивідуальна робота.

Хороший день для побачень і налагодження особистих стосунків.

Лев (23.07-22.08)

Левам посміхнеться удача в професійній діяльності - представники знака будуть дуже продуктивними. В другій половині дня, можливо, будуть невеликі труднощі, які не варто брати близько до серця.

Діва (23.08-22.09)

Заповзятість Дев у поєднанні з аналітичним підходом і інтуїцією допоможе подолати будь-які виклики дня. Вдалими будуть романтичні зустрічі і спілкування із протилежною статтю.

Терези (23.09-22.10)

Терезам не варто переоцінювати свої сили і можливості. Зайва активність може привести до проблем зі здоров'ям і в особистому житті.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіони отримають можливість переосмислити минулий досвід і побудувати вдалі плани на майбутнє. Але зірки не радять починати нові справи - краще розібратися зі старими. Можливо, буде розчарування в коханні.

Стрілець (22.11-21.12)

У Стрільців підвищиться працездатність і виросте авторитет у колективі. Крім того, вони матимуть нагоду критично поглянути на досягнуті результати і намітити плани.

Увечері не виключено, що будуть дрібні домашні проблеми.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогів чекає активний, творчий день, впродовж якого буде посиленою інтуїція. Представники знаку відчують приплив сил і зможуть вирішити всі нагальні проблеми.

Водолій (20.01-18.02)

На Водоліїв чекає успіх у розвитку кар'єри і в особистих справах, а от фінансові питання вирішити буде нелегко. Вірогідно, будуть невдалими покупки, також можливі проблеми через давні обіцянки.

Риби (19.02-20.03)

Зірки обіцяють Рибам вдалий день для оформлення документів, звернення в держоргани і громадські установи. Не виключено, що буде просування кар'єрними щаблями і матеріальне заохочення на роботі.