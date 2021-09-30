Вітренку дозволили звільняти працівників без погодження з наглядовою радою

Кабінет Міністрів України дозволив голові правління НАК "Нафтогаз України" призначати та звільняти співробітників компанії без погодження з наглядовою радою.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням №1187-р від 29 вересня 2021 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі в четвер.

Паралельно Кабмін припинив дію рішення наглядової ради "Нафтогазу" від 13-14 травня 2021 року про скасування делегованих правлінню НАК повноважень, а також рішення від 24 травня 2021 року про необхідність погодження кадрових питань із наглядовою радою.

Крім того, Кабмін передав правлінню НАК на період до призначення наглядової ради повноваження затверджувати внутрішні положення, зокрема з питань забезпечення діяльності системи внутрішнього контролю, призначення та звільнення керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань антикорупційної програми та фінансового контролера, якими регулюється діяльність НАК "Нафтогаз України".

Раніше, 28 вересня, Кабмін обрав і тимчасово призначив членами правління "Нафтогазу" Олену Бойченко (директор з управління персоналом і соціальної політики), Романа Чумака (голова казначейського департаменту), Маврікія Калугіна та Владислава Воловика (радники голови правління).

Припинено повноваження членів правління "Нафтогазу" Сергія Переломи (перший заступник голови правління і в. о. генерального директора "Укртрансгазу") і Ярослава Теклюка (директор з юридичних питань). Ще раніше, 20 вересня, наглядова рада "Нафтогазу" схвалила відставку членів правління Отто Ватерландера (головний виконавчий директор з трансформації) і Петера ван Дріла (фінансовий директор).

Як повідомлялося, уряд України в рамках зборів акціонерів "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року визнав незадовільною роботу наглядової ради та правління компанії. Кабмін спочатку припинив повноваження всіх членів наглядової ради - і незалежних, і представників від держави - з їх подальшим переобранням у повному складі, але з 30 квітня 2021 року.

Звільнивши наглядову раду на дві доби, уряд достроково припинив повноваження Андрія Коболєва, звільнивши його з посади голови правління "Нафтогазу" з 28 квітня, обрав та призначив з 29 квітня головою НАК терміном на один рік Вітренка, який був на той час в. о. міністра енергетики.

Ці кадрові зміни незалежні члени наглядової ради назвали неправомірними. Проте спочатку вдалося досягти компромісу - вони погодилися продовжити роботу в наглядовій раді до проведення нового конкурсу з вибору членів наглядової ради. Весь цей час вони продовжували домагатися відставки Вітренка.

Після отримання заяв про відставку незалежних членів наглядової ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив до раніше оголошеного конкурсу з відбору одного незалежного члена ради оголосити конкурс із відбору ще трьох незалежних.

За його словами, конкурс має завершитися в листопаді цього року, щоб новий склад наглядової ради мав достатньо часу, щоб визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління НАК і провести конкурс з його обрання не пізніше за 1 травня наступного року.

У період відсутності наглядової ради за потреби частину її функцій може виконувати Кабінет Міністрів у рамках зборів акціонерів, затверджуючи необхідні рішення.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" і 50% + 1 акція ВАТ "Укрнафта"). Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрямок постачання газу побутовим споживачам.