Любовний гороскоп на жовтень: хто почне нові стосунки, а хто захоче самотності

У жовтні 2021 року у Близнюків можуть виникнути сумніви щодо нинішнього партнера, Скорпіони й Водолії можуть зважитися на нові стосунки, а Стрільцям захочеться свободи. Водночас Овнам порадили взяти все у свої руки, а не пускати на самоплив, а Тельцям – не вірити словам, а спиратися на реальні вчинки, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала любовний гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на жовтень. Кому нагадає про себе колишній партнер, а на кого чекають зміни в особистому житті, читайте далі.

Овен

Від вас залежить, чи будете ви зараз успішні в своєму особистому житті. Якщо пустити все на самоплив і дозволити все відбуватися само собою – нічого не буде. Загалом, беріть владу в руки та дійте першими.

Телець

Велика ймовірність піддатися на звабливі розмови і повірити в золоті гори, які вам обіцяють. Але зараз вам краще судити не за словами, а за вчинками, хоч і невеликими, але все ж конкретними кроками.

Близнюки

Ви не впевнені в тому, що ваш нинішній партнер – саме та людина, яка вам потрібна. І зараз вам дуже потрібна пауза у стосунках для того, щоб зрозуміти, чи варто вам продовжувати, або пора вже все припинити.

Рак

Активізуйте свої почуття, особливо, якщо ваші стосунки тривають вже не один рік і ви настільки притерлися, що іноді не помічаєте одне одного. Зараз важливо додати трохи перчинки, новизни та інших збудливих, але дозволених законом, засобів.

Лев

Колишні прихильники нагадують про себе, і вже від вас залежить, чи стане це продовженням взаємин або ви остаточно ставите хрест на цій людині. І хоча кажуть, що не можна двічі увійти в одну воду, все ж подумайте.

Діва

Якщо вашим стосункам уже багато років і вони неодноразово були перевірені на міцність, то зараз вони можуть раптово спалахнути з новою силою, і ви вкотре переконуєтеся, що не дарма вибрали такого партнера.

Терези

Ваша невгамовна енергія і яскрава харизма завойовують серця людей – прихильники і прихильниці падають до ваших ніг штабелями. Тому можете розраховувати і на перемогу над тим єдиним серцем, яке ви так хочете завоювати.

Скорпіон

Особисте життя може зазнати значних змін – ви зважитеся на нові стосунки, і хоч це буде досить емоційно, але дуже доречно і своєчасно. І відчувши приплив сил, ви зрозумієте, що перебуваєте на правильному шляху.

Стрілець

Іноді самотність – це свобода, а не проблема. І в жовтні вам захочеться ось цієї свободи, коли поруч ніхто не нависає. І якщо ви поки не створили пару, не поспішайте зі зміною статусу.

Козеріг

Раптова зустріч здатна сколихнути ваші емоції і запалити саме ту іскру в серці, яка і перетвориться на любов, заповнивши світлом усе ваше життя. Загалом, будьте більш уважними – є шанс зустріти долю.

Водолій

У вас зараз є всі шанси знайти гідну пару і влаштувати особисте життя, якщо поки в цьому питанні є прогалина. Втім, не варто наважуватися на якісь зміни, якщо місце поряд із вами вже зайнято.

Риби

Можете вважати себе щасливими й успішними в питаннях любові – ваші близькі та кохані не дають вам приводу для занепокоєння, навпаки, всіляко вас підтримують, люблять, цінують, хвалять і балують.