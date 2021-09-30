Валютний ринок четверга: підсумки дня

Останній день вересня і третього кварталу на міжбанківському валютному ринку пройшов досить спокійно, без істотних перекосів між попитом і пропозицією. Основна маса угод була явно проведена вчора.

Більшість експортерів не приймало участі в сьогоднішніх торгах, а ті, що залишилися, спробували було качнути курс вгору. Однак незважаючи на те, що покупців сьогодні було більше, вони явно не прагнули купити долар по будь-якій ціні. Тому після невеликого підйому котирування пішли вниз і до закриття торгів повернулися до початкового рівня. Національний банк, оцінивши обстановку, прийняв рішення утриматися від участі в торгах.

Закрили торги четверга на 1 копійку на покупці нижче і на 1 копійку на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,59 / 26,65 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися набагато вже вчорашніх: спред на старті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,61 гривень пройшла ще о 09:08. Спочатку покупців було більше, ніж продавців, і ті вирішили скористатися ситуацією і почали було піднімати цінники вгору. До 10:40 покупці теж підняли свій цінник до 26,64 гривень, але все дорогі заявки на покупку швидко закрили. Вже до 11 години попит затих, і тепер уже продавці почали знижувати цінник, щоб хоч якось продати. До 13 годин торгівля йшла тихо і розмірено. До обіду на ринок почали виходити з власними заявками банки, яким в кінці місяця знадобилося відрегулювати валютну позицію. Торгівля в діапазоні 26,60-26,63 йшла аж до 15 годин, після чого все заспокоїлося, а котирування знову пішли вниз.

Котирування закриття - 26,565 / 26,60 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 100 млн доларів у порівнянні з середою і склав 128,65 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6322 гривень.

Офіційний курс долара на 1 жовтня встановлений на позначці 26,6175 гривень за долар, зростання на 4,15 копійок.

Офіційний курс євро на 1 жовтня встановлений на позначці 30,8231 гривень за євро, зниження на 15,79 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва другий день коливається в межах 26,60-26,64 гривень: вранці готівкового «американця» продавали по 26,63-26,64 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,60-26,61 гривень - точнісінько, як вчора. При цьому ціна готівкового долара другий день тримається дорівнює ціні безготівкового.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1577 долара. Євро безупинно падає п'ятий день поспіль і сьогодні знижувався до позначки 1,1563 долара. Готівковий євро за день подешевшав ще на 10 копійок: з 30,95-30,97 до 30,85 гривень.

Російський рубль другий день поспіль робить різкі рухи в межах 72,60-72,92 рубля за долар. Сьогодні ціна на нафту в світі після невеликої корекції знову пішла вгору і виросла за день на 3 долари за барель, але російський рубль вже слабо реагує на це. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,66-72,75 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві другий тиждень зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.