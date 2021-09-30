Ліквідація стрілка в Одеській області: подробиці, фото

Стали відомі нові подробиці сьогоднішньої події в селі Пужайково Подільського району, де поліцейські застрелили озброєного помповою рушницею чоловіка, який відкрив вогонь на вулиці, повідомляє Думська.

sfe5evk015_big.jpg

Як повідомили редакції джерела в правоохоронних органах, коли почалася стрілянина, місцеві жителі відразу ж зателефонували до райвідділу. Так вийшло, що поруч з селом знаходилися троє дільничних інспекторів, які відпрацьовували якийсь профілактичний захід.

1ri7l2hovp_big.jpg

Отримавши з району вказівку їхати на місце, вони рвонули в Пужайково. Приїхали швидко і вступили в переговори з громадянином.

«Називали його по імені, просили здатися, - розповідає співрозмовник. - У відповідь той дістав гранату РГД-5 і заявив, що йому, мовляв, втрачати нічого, і вирвав чеку. Дільничним довелося відкрити вогонь на поразку. На щастя, граната так і не вибухнула - він впав, затиснувши її в долоні ».
vbkgsayx74_big.jpg

Коли на місце події прибув спецназ КОРД, все було вже скінчено. Викликали вибухотехніків, які знешкодили гранату.

q20hxled6m_big.jpg

Мотиви стрілка поки з'ясовуються. Відомо, що незадовго до інциденту від нього пішла дружина.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics