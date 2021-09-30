Ліквідація стрілка в Одеській області: подробиці, фото

Стали відомі нові подробиці сьогоднішньої події в селі Пужайково Подільського району, де поліцейські застрелили озброєного помповою рушницею чоловіка, який відкрив вогонь на вулиці, повідомляє Думська.

Як повідомили редакції джерела в правоохоронних органах, коли почалася стрілянина, місцеві жителі відразу ж зателефонували до райвідділу. Так вийшло, що поруч з селом знаходилися троє дільничних інспекторів, які відпрацьовували якийсь профілактичний захід.

Отримавши з району вказівку їхати на місце, вони рвонули в Пужайково. Приїхали швидко і вступили в переговори з громадянином.

«Називали його по імені, просили здатися, - розповідає співрозмовник. - У відповідь той дістав гранату РГД-5 і заявив, що йому, мовляв, втрачати нічого, і вирвав чеку. Дільничним довелося відкрити вогонь на поразку. На щастя, граната так і не вибухнула - він впав, затиснувши її в долоні ».

Коли на місце події прибув спецназ КОРД, все було вже скінчено. Викликали вибухотехніків, які знешкодили гранату.

Мотиви стрілка поки з'ясовуються. Відомо, що незадовго до інциденту від нього пішла дружина.