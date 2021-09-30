Донецькоблгаз перейшов в управління Нафтогазу

НАК "Нафтогаз України" отримав в управління ПАТ "Донецькоблгаз" за рішенням Антимонопольного комітету, повідомляє UBR.

Дозвіл в управління здійснюється шляхом отримання акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі товариства.

При розгляді заяви комітет встановив, що Шевченківський райсуд м.Києва наклав арешт на 49,88% акцій, емітентом яких є "Донецькоблгаз", з забороною використання, відчуження та розпорядження ними, і умовою передачі Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами , отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Концентрація відбувається відповідно до розпорядження КМУ від 15 вересня 2021 №1116-р "Деякі питання управління активами ПАТ" По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз", на які накладено арешт в кримінальному провадженні, у виняткових випадках ".

Підприємство надає послуги розподілу природного газу на підконтрольній Україні території Донецької області і є суб'єктом природної монополії відповідно до ЗУ "Про природні монополії".

Мета концентрації - запобігання НС техногенного характеру, припинення порушення законодавства і ліцензійних умов здійснення його господарської діяльності.

Як до концентрації, так і після, задіяний ринок буде перебувати в стані природної монополії, оскільки не відбувається структурних змін попиту і / або пропозиції на зазначеному ринку в місцях здійснення госпдіяльності ПАТ "Донецькоблгаз".

Оскільки концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на інших товарних ринках України, АМКУ і прийняв дозвіл.