Розкрито нові системні вимоги Windows 11

Для роботи Windows 11 необхідно як мінімум чотири гігабайти оперативної пам'яті, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання MySmartPrice.

Журналісти розкрили оновлені системні вимоги для установки ОС від Microsoft нового покоління. За словами авторів, за останні місяці компанія підвищила вимоги до комп'ютерів. Так, сумісний з операційною системою пристрій повинен мати 64-розрядний процесор з двома або більше ядрами і частотою не менше 1000 мегагерц.

У список підтримуваних процесорів увійшли моделі від Intel, AMD і Qualcomm. Так, до числа чіпів від Intel включили кілька десятків версій процесорів серій Atom, Celeron, Pentium, Xeon, Core. Windows 11 виявилася сумісною з чіпами AMD лінійок Athlon, EPYC і Ryzen. Нова ОС буде працювати з процесорами Qualcomm Snapdragon 850, 7c, 8c, 8cx, Microsoft SQ1 і SQ2.

Також в компанії розповіли, що для інсталяції Windows 11 комп'ютер повинен мати від чотирьох гігабайт оперативної пам'яті, 64 гігабайти вільного простору на диску, сумісну з DirectX 12 або драйвером WDDM 2.0 відеокарту, дисплей дозволом мінімум 720 пікселів. Крім того, на комп'ютері має бути активний криптографічний процесор TPM 1.2.

В кінці вересня в Microsoft заявили, що корпорація знімає з себе всю відповідальність за використання Windows 11 на непідтримуваних комп'ютерах. При установці системи на раритетні ПК з'явиться попередження, що пристрій не відповідає вимогам.