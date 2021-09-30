Глава ВС заблокувала судову реформу заради "жирної" пенсії

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заблокувала судову реформу заради отримання довічного утримання судді у відставці. Про це заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє InfoResist.

За його словами, Данішевська розраховує отримати 850 тис. грн вихідної допомоги, а потім щомісяця по 150 тис. Грн довічного утримання судді у відставці. Шабунін зазначає, що на сьогоднішній день пенсія глави Верховного Суду складає 15 тисяч гривень на місяць.

«Але, щоб Данішевська отримала таке бажане бабло на безбідну старість, відповідне рішення має ухвалити Вища рада правосуддя. Так, саме та ВРП, яку повинна очистити Етичний рада, формування якого заблокувала голова ВС», - зазначив він.

Шабунін додав, що у відставку Данішевська планує піти в жовтні-листопаді поточного року.