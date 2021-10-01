Катя Осадча вразила образом у жовтих штанах: фото з концерту

Українська телеведуча Катя Осадча побувала на концерті гурту TVORCHI. Туди вона завітала для зйомок сюжетів про світське життя, повідомляє 24 Канал.

А також ведуча приголомшує новими стильними образами. На концерт популярного українського гурту TVORCHI Осадча приїхала в широких штанах яскравого жовтого кольору, чорній водолазці та куртці. Поєднала одяг зі взуттям чорного кольору на підборах.

Гармонійним доповненням аутфіту став головний убір від бренду Ruslan Baginskiy. Волосся Катерина зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Фото з інстаграму "Світського життя"