У США заборонили продаж IQOS

Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) заборонила компаніям Altria і Philip Morris продавати на території країни пристрої для нагрівання тютюну IQOS, повідомляє Лента.Ру.

У січні головний конкурент цих компаній RJ Reynolds Tobacco подав проти них позов, звинувативши у використанні технології нагрівання тютюну, раніше запатентованої фахівцями ReynoldsAmerican (дочірньої компанії British American Tobacco) і призначеної для Glo і вейпів Vype і Vuse.

"Посягання на нашу інтелектуальну власність підриває нашу можливість інвестувати і створювати інновації", - заявили в Reynolds.

Тепер позов повинен пройти адміністративну перевірку, яка, як очікується, триватиме два місяці. Якщо рішення комісії залишиться в силі, Philip Morris не зможе продавати пристрої IQOS з листопада. Постанова набуде чинності після того, як його затвердить президент США Джо Байден. Представники Altria і Philip Morris вже повідомили, що мають намір подати апеляцію, оскільки вважають патенти Reynolds American недійсними.

Відзначається також, що British American Tobacco подала аналогічний позов проти Philip Morris на кількох міжнародних ринках. Однак суди Великобританії і Греції встали на сторону Philip Morris.