Пасажирів пересадили з одного вагона з нардепами, котрі їдуть в Трускавець

Парламентський кореспондент Анна Стешенко, яка зараз прямує до Трускавця, розповіла в Facebook, що її перевели в інший вагон, щоб звільнити місця для нардепів з фракції "Слуга народу".

Збори фракції "Слуги народу" повинні початися завтра в курортному Трускавці. Сьогодні депутати вирушили туди поїздом з Києва.

На платформі, де збиралися Слуги народу чергувала Нацгвардія.

Журналістка повідомила, що хоча у неї і її супутниці були куплені квитки, у двох депутатів з провладної партії виявилися куплені квитки на ці ж місця.

"Як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник поїзда (!!!) і тремтячими руками показує телеграму (ось вона! Діджіталізація!). У ній -« Про пересадку пасажирів ... У зв'язку з ОГП »", - написала вона.