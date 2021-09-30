Пасажирів пересадили з одного вагона з нардепами, котрі їдуть в Трускавець
Парламентський кореспондент Анна Стешенко, яка зараз прямує до Трускавця, розповіла в Facebook, що її перевели в інший вагон, щоб звільнити місця для нардепів з фракції "Слуга народу".
Збори фракції "Слуги народу" повинні початися завтра в курортному Трускавці. Сьогодні депутати вирушили туди поїздом з Києва.
На платформі, де збиралися Слуги народу чергувала Нацгвардія.
Журналістка повідомила, що хоча у неї і її супутниці були куплені квитки, у двох депутатів з провладної партії виявилися куплені квитки на ці ж місця.
"Як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник поїзда (!!!) і тремтячими руками показує телеграму (ось вона! Діджіталізація!). У ній -« Про пересадку пасажирів ... У зв'язку з ОГП »", - написала вона.
"До речі, вагон у «Слуг» - краще. Постіль заздалегідь заправлена. Один з видних нардепів «Слуги» (з Одеси. Прізвище називати не буду, але кому треба, той відразу зрозуміє) пожартував, оглядаючи вагон :«Ти ж уявляєш! Скільки вони його мили перед нами?»", - додала журналістка.