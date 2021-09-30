Прем'єр-міністра Чехії оштрафували на 250 тисяч крон

Муніципальна влада селища Черношице (18 км на північний захід від центру Праги) наклала штраф у розмірі 250 000 крон (приблизно $ 11,5 тис) на прем'єр-міністра Андрія Бабіша за порушення закону про конфлікт інтересів у сфері контролю над ЗМІ, повідомляє 420on.

Про це повідомив адвокат, який представляв інтереси прем'єр-міністра в цьому розгляді. Він додав, що планується подача апеляції.

Адміністрація району Черношице, до якого відноситься і селище Пругоніце, де проживає прем'єр-міністр, порушила справу про порушення прав через володіння медіакомпанія Londa і Mafra. Бабіш відкидає звинувачення в порушенні закону. Він стверджує, що, передавши Agrofert в трастові фонди, він втратив вплив на холдинг.

В ході попереднього аналогічного розгляду муніципальна влада наклали на Бабіша штраф в розмірі 200 000 крон ($ 9 100) в 2019 році. Однак адміністрація краю після апеляції припинила провадження у справі, оскільки наявність конфлікту інтересів не вдалося довести. У січні цього року організація TI знову звернулася до адміністрації Черношице, заявивши, що у неї є нові докази з цього приводу. Тому муніципалітет порушив нову справу.