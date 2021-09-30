Уряд Франції заморозить ціну на газ до квітня

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що уряд заморозить ціну на газ. За його словами, тарифи будуть заморожені до квітня 2022 року, повідомляє РБК-Украина.

"Підвищення цін на газ більше не буде" , - запевнив французький прем'єр.

Як пояснив Кастекс, уряд блокуватиме ціни на газ до наступного квітня, бо тоді "ціна на газ має різко впасти". З такою заявою він виступив після повідомлення уряду про підвищення тарифів в країні.

"Ціни підвищаться на 12,6% у жовтні, але це буде востаннє" , - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, сьогодні ціна на газ у Європі наблизилася до 1200 доларів за тисячу кубів.

Автор: Дмитро Левицький