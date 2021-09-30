Шкарлет відзвітував про вакцинацію вчителів

В Україні на сьогодні як мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 78% педагогів, повідомляє Деловая столица.

"Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 78% вчителів. Високий рівень вакцинації працівників закладів загальної середньої освіти (повний цикл) у Луганській області – 67,9%, у м. Київ – 62,6%, Полтавській – 61,8%, Черкаській – 60,8%, Житомирській – 58,6%, Харківській – 58,3%" , — написав у своєму Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет.

За даними міністра, найбільше невакцинованих педагогів в установах середньої освіти у Львівській (44,3%), Херсонській (39%), Івано-Франківській (31,4%) областях.

Шкарлет також закликав педагогів відповідально поставитися до вакцинації.